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أيه بي دي تشتري شركة وورك فورس سوفتوير للبرمجيات

د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 5:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 5:16 ص

أعلنت شركة أيه.دي.بي  لحلول إدارة رأس المال البشري اليوم الثلاثاء استحواذها على شركة وورك فورس سوفتوير  المتخصصة في برمجيات إدارة القوة العاملة للشركات الكبيرة والعالمية.

ستؤدي صفقة الاستحواذ إلى توسيع نطاق حلول إدارة القوة العاملة التي تقدمها أيه.دي.بي لعملائها وتتيح لها ابتكار حلول جديدة في المستقبل.

وقالت ماريا بلاك الرئيس التنفيذي لشركة أيه.دي.بي " مع استمرار التحولات في طبيعة احتياجات القوى العاملة في العالم اليوم، يحتاج أصحاب العمل إلى حلول ديناميكية لإدارة القوى العاملة بما يساعدهم في الحفاظ على الامتثال والمرونة أثناء التواصل مع موظفيهم".

وأضافت "يسعدنا الترحيب بانضمام فريق وورك فورس سوفتوير إلى أيه.دي.بي وسنستفيد من الخبرة العميقة في كلا الفريقين لتحقيق مزيد من الابتكار والتعامل مع العديد من الاحتياجات الفريدة والمتنوعة لعملائنا".

 


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