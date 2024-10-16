تعليم المنيا: جهود لتعزيز انضباط المدارس وجودة التعليم

استقبل الدكتور علي عبد السلام، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، وطارق إسماعيل، مدير إدارة أمن مديرية التربية والتعليم، ومحمد سعيد، مدير إدارة بالإدارة العامة بأمن الوزارة، المفوض من وزير التربية والتعليم لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية بمدارس محافظة المنيا، وذلك للوقوف على التزام أعضاء هيئة التدريس والعاملين بقطاع التعليم بالمنيا بتنفيذ التعليمات الواردة في الكتب الدورية والقرارات الوزارية، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب داخل المدارس.

شملت الجولة التفقدية متابعة عدد من مدارس المرحلة الابتدائية والإعدادية بإدارة أبو قرقاص التعليمية، وهي: "مدرسة قاسم أمين الإعدادية للبنات، مدرسة أبو قرقاص الابتدائية الجديدة، مدرسة الإنجيلية الابتدائية، ومدرسة أديب وهبة".

حيث اطمأن كل من محمد سعيد وطارق إسماعيل على انضباط العمل وانتظام الدراسة داخل المدارس، وتمت متابعة سير الدراسة وانضباط العملية التعليمية.

وخلال الجولة التفقدية، تابع محمد سعيد الفصول الدراسية من حيث الكثافات الطلابية داخل كل فصل، وتأكد من قوائم الفصول وسجلات الحضور والانصراف والنظافة العامة للمدرسة، وسلامة المبنى المدرسي، واستيفاء شروط الأمن والسلامة بكل مدرسة، واطمأن على تنفيذ مقترح تخفيض الكثافة على أرض الواقع في المدارس.

كما أكد مدير أمن الوزارة على استلام التلاميذ للكتب الدراسية دون ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات، وتنفيذ خطط المناهج الدراسية، واختبر بعض التلاميذ فيما تم دراسته من المناهج الدراسية.

وجه بضرورة تنفيذ تعليمات الوزير الواردة في القرارات الوزارية بتطبيق التقييمات وأعمال السنة، ومتابعة أداء الطلاب في المهام الدراسية داخل المدرسة، كما وجه بمتابعة وضع برامج علاجية للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة، وتكليف معلمي هذه المواد بالتنفيذ تحت إشراف التوجيه المختص لكل مادة، مع التأكيد على متابعة التسجيل الإلكتروني لغياب التلاميذ يوميًا بالسجلات المخصصة، وإخطار أولياء الأمور بموقف غياب أبنائهم.



كما أكد محمد سعيد، المتابع من الوزارة، على أهمية دور الإشراف داخل المدرسة، سواء في فناء المدرسة أو الأدوار أو الأجنحة أو الأقسام، والسيطرة على الطلاب والطالبات خاصة في أوقات مغادرة الفصول أو الدخول إليها عند الانصراف بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وفي ختام جولته التفقدية، شدد المتابع من الوزارة على تنفيذ تعليمات الوزارة المرسلة للمديريات بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية.

وفي نهاية الجولة، شكر مديرو المدارس وأعضاء هيئات التدريس، وحثهم على مواصلة بذل المزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية وخدمة أبنائنا الطلاب بالمدارس.