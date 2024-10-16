مقتل 4 أشخاص في حادث بقارب لتهريب المهاجرين قبالة جزيرة يونانية

لقي أربعة أشخاص حتفهم، من بينهم طفلان، يوم الثلاثاء قبالة جزيرة كوس اليونانية في حادث أصاب قاربا لتهريب مهاجرين يعبر من تركيا، وفقا للسلطات اليونانية.

وجاء في بيان لحرس السواحل إن 27 شخصا تم إنقاذهم ولم يتم تسجيل أي مفقودين. وأضاف أنه وفقا للناجين، وقع الحادث عندما قام الشخص الذي كان يقود القارب الصغير بمناورة خرقاء قبالة كوس.

وسقط عشرة ركاب في المياه وتوفيت امرأتان وطفلان، حسبما أفاد حرس السواحل. وتم إنقاذ الناجين بواسطة زوارق حرس السواحل.

وتستعد السلطات اليونانية لزيادة محتملة في وصول المهاجرين بسبب القتال المستمر في لبنان وغزة.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، حذر مسؤول من أن الحروب في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب آثار تغير المناخ، ستضع أوروبا تحت ضغط مستمر وطويل الأمد من الهجرة.