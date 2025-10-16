أكدت منال محمود، رئيس حي التبين، مد جسور التعاون مع صندوق ومكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والأمانة الفنية للجنة التنفيذية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالإدارة المركزية للمجالس والمؤتمرات والاتصال بمحافظة القاهرة، لتفعيل مبادرة "أنت أقوى من المخدرات بمركز بحوث وتطوير الفلزات بحي التبين.

وأوضحت محمود، اليوم الخميس، أن فعاليات المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة الرفض للإدمان في كافة مجالات الحياة والتي تشمل المصانع ومواقع الأعمال والشركات والنوادي والمدارس والمصالح الحكومية والشركات الخاصة، بهدف التوعية بمخاطر الإدمان وتأثيرها على العاملين والخطط التنموية و الاقتصادية والاجتماعية للدولة لضمان بيئة صحية وآمنة.

وشددت على التوعية الكامل وتقديم الدعم الشامل للمحافظة على صحتهم وسلامتهم وتقليل الحوادث والإصابات الناجمة عن تعاطى المواد المخدرة، منوهة بأضرار الإدمان وتأثيراته السلبية على الصحة والمجتمع، وتوضيح الخدمات المختلفة الذي يقدمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والتأكيد على أن العلاج بالمجان وفى سرية تامة.