ولي عهد السعودية يطلق مشروع بوابة الملك سلمان بمكة المكرمة

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأربعاء، إطلاق مشروع "بوابة الملك سلمان"، لتوفير مرافق سكنية وثقافية وخدمية محيطة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

والأمير محمد بن سلمان هو أيضا رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة شركة رؤى الحرم المكي، التي تعمل على تطوير المشروع، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة.

وتمتد "بوابة الملك سلمان" على إجمالي مسطحات بناء بمساحة 12 مليون متر مربع بجوار المسجد الحرام، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفادت الوكالة بأن المشروع يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية لمكة المكرمة.

كما يهدف إلى تسهيل الزيارة، مع تقديم خدمات ذات جودة عالية لقاصدي بيت الله الحرام، وإثراء رحلتهم الدينية والثقافية، وفقا للوكالة.

وأضافت أن المشروع يهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة، وتوفير مرافق سكنية وثقافية وخدمية محيطة بالمسجد الحرام.

كما يضيف المشروع طاقة استيعابية تتسع لنحو 900 ألف مصل في المصليات الداخلية والساحات الخارجية، كما أردفت الوكالة.

وزادت أن المشروع يرتبط بوسائل النقل العامة، لتسهيل الوصول إلى المسجد الحرام، ويمثّل مزيجا متناغما بين الإرث المعماري الغني لمكة المكرمة وأرقى أساليب الحياة العصرية.

ويهدف المشروع كذلك إلى الحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي لمكة المكرمة، عبر تطوير وإعادة تأهيل 19 ألف متر مربع من المناطق الثقافية والتراثية، لإثراء تجربة زائريها، بحسب الوكالة.

وتابعت: كما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 اقتصاديا عبر استحداث أكثر من 300 ألف فرصة عمل بحلول 2036.