جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 35 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 35 مواطنا فلسطينيا على الأقل منذ مساء أمس الأربعاء في الضفة الغربية المحتلة ومنها مدينة القدس.

جاء ذلك في بيان وصل الأناضول من "نادي الأسير الفلسطيني" (غير حكومي) الخميس، ذكر فيه أن بين المعتقلين طفل وأسرى سابقين.

وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم حملة اعتقالات وتحقيق ميداني، طالت 35 مواطنًا على الأقل من الضفة، بما فيها القدس".

ومن بين المعتقلين طفل، وأسرى سابقون، حسب البيان ذاته.

وأوضح أن الاعتقالات والتحقيق الميداني توزعت على محافظات جنين، نابلس، طولكرم، الخليل، وقلقيلية، وأريحا، رافقها اقتحامات واسعة واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير واسعين في المنازل.

وفي وقت سابق اليوم، قال شهود عيان للأناضول إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 24 فلسطينيا في مواقع متفرقة من الضفة الغربية.

بدوره، قال مدير التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية أمير داود، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل مدير الهيئة شمال الضفة مراد اشتيوي.

وبين داود للأناضول أنه الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقا ميدانيا مع اشتيوي قبل الإفراج عنه في وقت لاحق.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة استمرت عامين، قتلت خلالها 67 ألفا و938 فلسطينيا وأصابت 170 ألفا و169، معظمهم أطفال ونساء، وأحدثت مجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

وبموازاة الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة ما لا يقل عن 1052 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل.