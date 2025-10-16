تركيا ترغب برفع عدد الطلاب المصريين بجامعاتها إلى 20 ألفا

دعا سفير أنقرة بالقاهرة صالح موطلو شن مزيدا من الطلاب المصريين للدراسة في جامعات تركيا وتعلم لغتها، مبينا أن أكثر من 10 آلاف مصري يدرسون حاليا في 200 جامعة تركية، وأن بلاده ترغب برفع العدد إلى 20 ألفا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بفعالية ترويجية لبرنامج "إيراسموس بلس" التابع للاتحاد الأوروبي، نظمتها السفارة التركية بالقاهرة بهدف زيادة عدد الطلاب المصريين المشاركين في برامج التبادل الطلابي بالجامعات التركية.

ومن المشاركين بالفعالية، عزير غوكسون منسق الشرق الأوسط برئاسة شؤون الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات القربى، الجهة الرئيسية التي تقدم المنح للطلاب الأجانب في تركيا، وإبراهيم أصلان المستشار التعليمي بالسفارة التركية، وساتي قارا علي أوغلو مديرة مركز يونس أمره الثقافي التركي بالقاهرة.

كما حضر الفعالية مجموعة كبيرة من الأكاديميين والشخصيات البارزة والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وعدد كبير من الطلاب.

وفي إطار الفعالية، نظمت سلسلة من الفعاليات الثقافية منها معرض للصور الفوتوغرافية، ومعرض لفن الإيبرو، وتقديم القهوة التركية، وعرض للرماية.

كما تضمنت الفعالية فقرة موسيقية أدى خلالها طلاب مصريون مجموعة من الأغاني التركية التراثية.

وفي كلمته خلال الفعالية، قال السفير إن تركيا تشجع الطلاب المصريين للتقديم للدراسة في أكثر من 200 جامعة حكومية وخاصة تتمتع بتنوع كبير في الإمكانيات في جميع المجالات.

وأوضح أن أكثر من 10 آلاف طالب مصري يدرسون حاليًا في الجامعات التركية، وأن بلاده تهدف إلى زيادة هذا العدد إلى 20 ألف طالب على المدى المتوسط.

وأكد شن أن السفارة التركية بالقاهرة ترحب وتدعم ذلك، نظرًا للتقارب الثقافي والاجتماعي بين البلدين، إضافة إلى مواهب الطلاب المصريين.

وذكر أن أكثر من 300 ألف طالب أجنبي يدرسون حاليًا في الجامعات التركية، معربا عن أمله في أن يكون 30 ألفًا من هذا العدد من الطلاب المصريين.

ولفت شن إلى أن مصر هي أكثر دولة في العالم تضم جامعاتها أقساما للدراسات التركية.

وعن خطط بلاده المستقبلية، قال إنها تسعى إلى توسيع نطاق تعلم اللغة التركية في مصر، وإرسال أعضاء هيئة تدريس ومدرسين لغة إلى هذه الأقسام.

واختتم حديثه قائلا: "تعلم اللغة التركية والدراسة في تركيا، وخاصة في المجالات التقنية، تسهل على الطلاب المصريين إيجاد فرص عمل مستقبلية، وذلك بفضل التوسع المستمر للاستثمارات التركية في مصر".