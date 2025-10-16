الكرملين: من غير المرجح مشاركة روسيا في عملية إعادة إعمار غزة

صرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن موسكو مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة للشعب الفلسطيني.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي، نقلته وكالة «سبوتنيك»: «روسيا ليست طرفا في صفقة غزة، وبالتالي فمن غير المرجح أن تشارك في إعادة الإعمار».

وفي وقت سابق، أعلن المشاركون في مؤتمر دولي استضافته الحكومة البريطانية الخميس، إحراز تقديم ملموس بشأن تمويل إعادة إعمار قطاع غزة، بعد التوصل مؤخراً لاتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال بيان صادر عن المشاركين في المؤتمر، الذي عقد في مقاطعة يوركشاير بشمال شرق إنجلترا، ونشرته الخارجية البريطانية، إن إعادة إعمار غزة ستكلف عشرات المليارات من الدولارات، وسيتطلب تمويلاً ومشاركة فعالة وخبرة من القطاع الخاص.

وأضاف البيان أن المحادثات أحرزت «تقدماً كبيراً» في تحديد سبل توفير تمويل خاص مستدام، مع وضع الفلسطينيين في قلب جهود التعافي وإعادة الإعمار، والبناء على خطط إعادة الإعمار الواردة في الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة ووثيقة مخرجات مؤتمر حل الدولتين.

وعبّر المشاركون عن التزامهم بالبناء على التقدم المحرز هذا الأسبوع، لدعم المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه مصر حول التعافي وإعادة الإعمار والتنمية في غزة في نوفمبر المقبل، ودفع العمل الدولي لدعم إعادة إعمار غزة «كجزء من الجهود الجماعية لبناء أفق سياسي لدولة فلسطين وحل الدولتين»، بحسب البيان.