رحاب رضوان: ذهبية بطولة العالم مجرد بداية وهدفي تحقيق ميدالية في لوس أنجلوس

أعربت البطلة البارالمبية رحاب رضوان، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، عن سعادتها الكبيرة بالتتويج بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 61 كجم ببطولة العالم المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن الفوز بالميدالية كان هدفها منذ انطلاق البطولة.

وأضافت رضوان في تصريحاتها عقب التتويج: "إقامة البطولة في مصر كانت حافزًا لجميع اللاعبين من أجل إسعاد الجماهير المصرية وتقديم كل ما في وسعنا لرفع العلم المصري، وهو ما تحقق بالفعل".

وقدمت البطلة البارالمبية شكرها لكل من ساهم في هذا الإنجاز، وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة، البنك الأهلي المصري، والروابط الرياضية.

وتابعت رحاب رضوان: "طموحي في المرحلة المقبلة هو التركيز على ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس، والعمل والاجتهاد أكثر من أجل تحقيق ميداليات جديدة باسم مصر، ليظل علم الوطن مرفوعًا في جميع البطولات العالمية".

يُذكر أن مصر تشارك في البطولة بعدد 54 لاعبًا ولاعبة، بواقع 21 لاعبًا ولاعبة على مستوى الناشئين والناشئات، و33 لاعبًا ولاعبة على صعيد الكبار.

وتمكنت رحاب رضوان من رفع 131 كجم لتتوج بالمركز الأول، متفوقة على النيجيرية إفيولوا ألاكي التي جاءت في المركز الثاني بعد رفعها 128 كجم، فيما حلت مواطنتها فرانكا أنيجبوجو في المركز الثالث بعد رفع 126 كجم.