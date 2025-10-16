سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعلن إرجاء فتح معبر رفح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه تم إرجاء الافتتاح المقرر لمعبر رفح بين مصر وقطاع غزة.

ويأتي إعادة فتح معبر رفح ضمن خطة السلام لإنهاء الحرب في غزة، التي تم توقيعها الاثنين الماضي.

وقالت وكالة وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي المعنية (كوجات) بتقديم المساعدات اللوجستية للأراضي الفلسطينية: "سوف يتم الإعلان عن موعد فتح معبر رفح أمام حركة الأشخاص في مرحلة لاحقة بمجرد أن ينهي الجانب الإسرائيلي والجانب المصري الاستعدادات الضرورية".

وقال متحدث باسم الوكالة، إنه لن يتم استخدام المعبر لنقل المساعدات الإنسانية حتى بعد فتحه أمام حركة الأشخاص.

وأضاف: "هذا لم يتم الاتفاق على تطبيقه أبدا في أي مرحلة".