الاستخبارات العسكرية العراقية تحبط عملية إرهابية في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، عن إحباط عملية إرهابية لاستهداف المصلين أثناء صلاة الجمعة أمس بأحد جوامع البغدادي في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن الفرقة السابعة من قوات شعبة الاستخبارات العسكرية تمكنت من إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف المصلين بأحد جوامع ناحية البغدادي بقضاء "هيت" في الأنبار.

وأضاف البيان أن القوات وصلت إلى مكان الحزام الناسف الذي كان سيستخدم في العملية الإرهابية، فضلا عن ضبط رمانة هجومية، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع المواد المضبوطة وفق السياقات المعمول بها.