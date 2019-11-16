اكتشاف إصابة بطاعون الخنازير في بولندا على الحدود مع ألمانيا

أعلنت وزارة حماية المستهلك في ولاية براندنبورج الألمانية اليوم السبت، أنها استعدت جيدا لمواجهة وباء طاعون الخنازير الأفريقي بعد اكتشاف حالة إصابة به في بولندا المجاورة.

وقال متحدث باسم الوزارة اليوم السبت في برلين إن الولاية لم تتوقع وجود إصابة بالمرض الخطير على بعد ثمانين كيلومترا من حدودها.

وأضاف المتحدث أن الوضع الحالي يفيد بعدم وجود مزارع في المنطقة تربي الخنازير.

وأفاد المختصون بالوزارة في بيان اليوم بأن سلطات الطب البيطري ستجري عمليات فحص مكثفة خلال الأيام المقبلة بالمنطقة.

ويعتقد الخبراء حتى الآن أن الإصابة بطاعون الخنازير الأفريقي جاءت من قطيع منعزل ليس له علاقة بالإصابات التي وقعت حتى الآن في بولندا وفقا للبيانات المتوفرة عن المرض في الوقت الراهن.

وجاء في تبريرهم "أن المسافة بين منطقة اندلاع المرض الحالية في فويفودشافت ليبوس تبعد عن الأماكن الأخرى التي وقع فيها إصابات بالمرض سواء في الخنازير البرية أو المنزلية بأكثر من 300 كيلومتر".

نقل وباء طاعون الخنازير الذي يصيب الحيوانات قبل فترة وجيزة من أفريقيا إلى أوروبا ولا توجد تطعيمات مضادة للعدوى به.