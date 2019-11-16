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تحرير 66 محضرا تموينيا بالبحيرة

حملة تموينية_أرشيفية
حملة تموينية_أرشيفية
خميس البرعي
نشر فى : السبت 16 نوفمبر 2019 - 1:30 م | آخر تحديث : السبت 16 نوفمبر 2019 - 1:30 م

تمكنت مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين، من شن حملة لضبط المخالفين من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة بمدن ومراكز المحافظة.

البداية تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد وجدي الصيرفي، مدير مباحث التموين، يفيد تمكن الرقابة التموينية برئاسة المهندس السيد مرزوق، مدير الرقابة التموينية بالمديرية، بشن عدة حملات مفاجئة على المخابز البلدية العاملة بنطاق مراكز إيتاي البارود وكفر الدوار ورشيد وأبو المطامير حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 66 محضرا.

وصرح كمال راشد، وكيل وزارة التموين، أن المخالفات تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وتوقف عن الإنتاج دون إذن من الجهات المختصة، وعدم وجود سجلات تفتيش بالمخبز والتصرف في 864 شيكارة دقيق مدعم.

ويشدد اللواء هشام آمنة، على استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة وأحكام الرقابة على مراحل الإنتاج وضمان وصوله لمستحقيه.

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