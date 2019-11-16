 تعليم بورسعيد يشهد احتفالية الأمانة الفرعية لمدن القناة للمدارس الكاثوليكية بذكرى نصر أكتوبر - بوابة الشروق
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تعليم بورسعيد يشهد احتفالية الأمانة الفرعية لمدن القناة للمدارس الكاثوليكية بذكرى نصر أكتوبر

محسن عشري:
نشر فى : السبت 16 نوفمبر 2019 - 3:47 م | آخر تحديث : السبت 16 نوفمبر 2019 - 3:47 م

شهد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، احتفالية الأمانة الفرعية لمدن القناة للمدارس الكاثوليكية بذكرى نصر أكتوبر، والتى أقيمت بمسرح مدرسة بورسعيد الدولية للغات.

وأكد باهى خلال كلمته للحضور، قوة ترابط نسيج الوطن، وأهمية دور المدارس الكاثوليكية فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية ببورسعيد، مضيفا أن الجيش المصرى مازال يقدم البطولات والتضحيات خلال حربه على الإرهاب.

وشارك فى هذا الحفل ٥ مدارس، هى الراعى الصالح ببورسعيد وسانت مارى وسان جوزيف والراهبات الفرنسيسكان والراعى الصالح ببورفؤاد بطلابها ومشرفيها لتقديم فقرات فنية وطنية غنائية واستعراضية وتمثيلية نالت إعجاب وقبول الحاضرين.

حضر الاحتفالية المديرين العموم ومديرى الإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والإدارات النوعية ومديرى المدارس المشاركة فى الاحتفالية وأولياء الأمور.

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