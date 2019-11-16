وزيرة الثقافة: ملتقي تحويل مخلفات الحديد إلى قطع فنية منصة ابتكارية جديدة

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن تنظيم ملتقي فني لتحويل مخلفات الحديد إلي قطع فنية من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة يعد منصة ابتكارية جديدة تهدف إلى فتح آفاق فكرية وفنية إبداعية متنوعة ويساهم في تصنيع منتج فني بصري يساهم في الثقافة البصرية للمجتمع.

وأضافت عبد الدايم ، في تصريح اليوم السبت ، أن الملتقي تم تنظيمه في محافظة مطروح بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة المصرية، وأن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الثقافية لبناء وتطوير الإنسان والمجتمع.

من جانبه قال الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة إن الملتقي جاء تحت عنوان "مفهوم وطن " وشارك في فعالياته نخبة من الفنانين التشكيليين المصريين حيث تم إنتاج عددا من القطع الفنية المتميزة بخامة الحديد.

وأوضح أن الهيئة بصدد إعداد معرض فني لهذه الأعمال، بجانب استخدام بعضها في تجميل مواقع قصور الثقافة في مختلف المحافظات.