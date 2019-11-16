المركزي الايراني: رفع سعر البنزين يشكل 4% من معدل التضخم

أعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي أن رفع سعر البنزين يشكل 4 بالمئة من معدل التضخم في البلاد.

وأكد همتي في تدوينة على موقع الانستجرام اليوم السبت، أن سعر الدولار في السوق الحرة استقر عند معدل 11400 ريال في الشهور الثلاثة الماضية، فيما شهد ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة عن الشهور الثلاثة السابقة، إثر توقعات الطلب الفصلي للعملة والعوامل السياسية وأجواء رفع سعر البنزين، حسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم.

وكانت إيران فرضت أمس الجمعة قيودًا على الحصص الشهرية لمبيعات الوقود المدعم حسب استهلاك كل سيارة، وفقا لوكالة "إرنا" للأنباء.

وأضافت الوكالة أنه في حال تجاوز الحصة المقررة، فإن سعر لتر البنزين سيتضاعف ثلاث مرات، مشيرة إلى أنه اعتبارًا من منتصف ليلة 15 نوفمبر، سيكون سعر البنزين المدعوم 15 ألف ريال لكل لتر ويغطي هذا السعر 60 لترًا شهريًا لكل مركبة، مع وجود اختلافات حسب نوع السيارة.(الدولار يساوي(33ر33333 ريال إيراني).

كما سترتفع أسعار الغاز بعد تجاوز الكمية المدعومة من 10 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال.