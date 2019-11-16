أكد مصدر أمني عراقي ، اليوم السبت ، أنه تم فتح ميناء "أم قصر" مجددا بعد التفاوض مع متظاهري البصرة.

وقال المصدر - حسبما أفادت قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه تم التفاوض مع المتظاهرين وإعادة فتح ميناء "أم قصر" أمام حركة مرور الشاحنات مجددا.

وكان مجموعة من المتظاهرين قد قاموا في وقت سابق من اليوم بمنع الشاحنات من الدخول والخروج إلى ميناء "أم قصر" في البصرة.

يشار إلى أن ميناء "أم قصر" المطل على الخليج العربي يستقبل شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء وكان مسرحا لاحتجاجات خلال الأيام الماضية ، حيث توقفت العمليات في الميناء لنحو 10 أيام بعدما أغلق محتجون مدخله، واندلعت اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين الذين قالوا إن إغلاق الميناء يأتي كورقة ضغط من أجل تحقيق مطالبهم التي خرجوا من أجلها.