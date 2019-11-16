التعليم: تفعيل رابط تسجيل الغياب الإلكتروني لطلاب المدارس الفنية

بدأت وزارة التربية والتعليم ممثلة في قطاع التعليم الفني في تفعيل رابط الغياب الإلكتروني لطلاب المدارس الفنية من خلال الدخول على الرابط التالي

http://parent.emis.gov.eg/indexSan.aspx

وقال محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني، في تصريحات صحفية، إنه سيتم متابعة غياب طلاب مدارس التعليم الفني بجميع أنواعه بشكل إلكتروني، مشددا على ضرورة تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة أولا بأول وتفعيل الغياب الإلكتروني لجميع التعليم الفني والتأكيد على الاستمرار في نظام التسجيل الإلكتروني.

وأكد على انتظام المدارس في تسجيل غياب الطلاب الإلكتروني وانضباط السجلات الخاصة بغياب الطلاب، وانتظام الجداول الدراسية بالمدارس، موضحا أنه تم تكليف فريق عمل من جميع المحافظات لتفعيل الغياب الإلكتروني بمدارس التعليم الفني، وتم تنفيذ ورش عمل وتكوين فرق عمل لمتابعة تسجيل الغياب الإلكتروني وحل المشكلات التي تعوق ذلك ضمن خطط تطوير التعليم الفني، لافتا إلى أن مدارس التعليم الفني بجميع المحافظات تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا وإرساله إلى قطاع التعليم الفني في الوزارة بشكل يومي.

وأضاف أنه تم التنبيه على المدارس بإرسال خطابات إنذار للطلاب المتجاوزين لنسب الغياب، مع اتخاذ إجراءات فصل الطلاب الذين لم يحققوا نسب الحضور المطلوبة طوال الدراسة، وتحويلهم إلى نظام المنازل، مشددا أنه لا تهاون مع أى طالب يتجاوز نسبة الغياب وسيعرض نفسه للعقوبة والحرمان من دخول الامتحان كطالب منتظم.