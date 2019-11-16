فيتش تثبت تصنيف بيلاروسيا الائتماني عند المستوى «بي»

أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيف الدين بالعملة الأجنبية على المدى الطويل لدولة بيلاروسيا عند تصنيف "بي"، مع تقديم نظرة مستقرة لاقتصاد البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج أمس الجمعة.

ويعني تصنيف "بي" بالنسبة للوضع الائتماني قصير الأجل وجود الحد الأدنى من القدرة على الوفاء بالتزامات الدولة من الديون مع القابلية لكى تشهد الدولة تغيرات سلبية على المدى القصير فييما يتعلق بالظروف المالية والاقتصادية.

كما ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لديون بيلاروسيا بالعملة الأجنبية على المدى الطويل عند تصنيف "بي"، مع تقديم نظرة مستقرة للبلاد ، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج .