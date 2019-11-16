وزير الداخلية الكويتي: وزير الدفاع يتعمد إخفاء الحقيقة بشأن صندوق الجيش لتطلعاته السياسية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح استعداده للمثول أمام القضاء لأثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي.

وقال الجراح ، في بيان صحفي اليوم السبت :"لقد آلمني ما تم تسريبة وتداوله في وسائل التواصل الإجتماعي من اتهامات فيها المساس لي ولأسرتي وطعن في ذمتي المالية دون دليل أو برهان".

وأكد أن صندوق الجيش وحسابات الجيش قد تم انشاؤها منذ تأسيس الجيش الكويتي ولها أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد وقد أشرف عليها وزراء الدفاع المتوالين منذ تأسيسها، مشيرا إلى أنه منذ توليه حقيبة وزارة الدفاع لم يغير الاهداف والاغراض التي أنشأ لها الصندوق والحسابات ولم تخرج عن النشاط المنشأ من أجله .

وقال الجراح " من غير المستغرب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بإحالة الموضوع الى النيابة العامة وتسريبه للكتب السرية الصادرة منه، وتعمده إخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب الكويتي لا سيما الردود الواردة له وفي هذا التوقيت بالذات وبعد استقالة الحكومة رغم ادعائه بعلمه بالشبهات منذ أكثر من سبعة أشهر وهو مايثبت الاهداف والتطلعات السياسية التي يبتغيها والتي لا تنطلي على أهل الكويت ولا تغيب عن فطنتهم".

كان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح نفى وجود أية خلافات شخصية مع وزراء الحكومة المستقيلة ، مشيرا إلى أن التجاوزات المالية بصندق الجيش السبب الرئيسي في استقالة الحكومة.