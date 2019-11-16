مقتل واعتقال اثنين من عناصر طالبان في عمليات منفصلة للقوات الأفغانية

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أعلن مسؤولون بالجيش الأفغاني، اليوم السبت، مقتل واعتقال مقاتلين اثنين من عناصر حركة طالبان، وتدمير 3 مخابئ في 3 أقاليم مختلفة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر مسؤولون عسكريون -حسبما أوردت وكالة أنباء "خامة-برس" الأفغانية- أن القوات الخاصة الأفغانية دمرت مخبأ أسلحة خلال عملية مداهمة نفذتها في إقليم فرح غربي البلاد.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة اعتقلت مُسلحًا من طالبان خلال عملية أخرى نفذتها في إقليم بلخ شمالي أفغانستان ما أسفر أيضًا عن تدمير مخبأ أسلحة تابع للحركة المُسلحة، مؤكدين مقتل عنصر طالباني في هجوم شنته القوات الأفغانية على إقليم هلمند.

وذكرت الوكالة أن حركة طالبان لم تعلق حتى الآن على بيان الجيش الأفغاني.