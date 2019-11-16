 الداخلية العراقية: مقتل قياديين اثنين من داعش في كركوك - بوابة الشروق
السبت 16 نوفمبر 2019 1:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟

النتـائـج تصويت

الداخلية العراقية: مقتل قياديين اثنين من داعش في كركوك

أ ش أ
نشر فى : السبت 16 نوفمبر 2019 - 1:32 م | آخر تحديث : السبت 16 نوفمبر 2019 - 1:32 م

أعلنت وزارة الداخلية العراقية ، اليوم السبت ، عن مقتل قياديين اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة - أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - بأن قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من تعقب ورصد تحركات عناصر"داعش" الإرهابية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك التي يختبئون بها في إحدى القرى الزراعية ، ونجحت في قتل اثنين من القيادات الإرهابية وتدمير وكرهما وضبط المواد الموجودة بداخله.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في وقت سابق أن قوات استخبارات الشرطة بمنطقة ليلان بمحافظة كركوك ألقت القبض على إرهابي في أحد الأوكار في المحافظة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك