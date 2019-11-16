الداخلية العراقية: مقتل قياديين اثنين من داعش في كركوك

أعلنت وزارة الداخلية العراقية ، اليوم السبت ، عن مقتل قياديين اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة - أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - بأن قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من تعقب ورصد تحركات عناصر"داعش" الإرهابية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك التي يختبئون بها في إحدى القرى الزراعية ، ونجحت في قتل اثنين من القيادات الإرهابية وتدمير وكرهما وضبط المواد الموجودة بداخله.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في وقت سابق أن قوات استخبارات الشرطة بمنطقة ليلان بمحافظة كركوك ألقت القبض على إرهابي في أحد الأوكار في المحافظة.