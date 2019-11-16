تامر جلال: حجم أعمال «سيليكون 21» ارتفع بنسبة 30% عن العام الماضى

كشف تامر جلال، مدير عام التسويق بشركة سيليكون 21 أن نمو حجم أعمال الشركة قد ارتفع عن العام الماضى بنسبة تتراوح من 25 إلى 30% خلال العام الحالى، مشيرا إلى أننا نستهدف توسيع قاعدة العملاء الذين يستخدمون العلامات التجارية التى تعمل معنا.

واضاف جلال فى تصريحات خاصة لـ «مال وأعمال ــ الشروق» اننا نستهدف الخروج إلى الأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أننا نعمل فى بعض الدول حاليا مثل ليبيا ونعمل بها بقوة وخاصة اعمال سيسكو، ولدينا قاعدة عملاء جيدة هناك، بالإضافة إلى الاتجاه للسوق السودانية، واصفا هذه الأسواق بالواعدة. وقال إننا نستهدف دول وسط وشرق افريقيا «دول الكوميسا» لسهولة الدخول لها هناك، مشيرا إلى أن بعض تلك الدول لها بعض التسهيلات التى تشجع المستثمرين للدخول فيها.

وقال نعمل حاليا مع بعض الجهات الحكومية فى السوق المصرية ونعمل فى العاصمة الادارية ومنطقة العلمين الجديدة، ولدى الشركة أعمال كبيرة فى الكثير من القطاعات أبرزها الحكومة والقطاع المصرفى والفندقى والاتصالات.

وقال إن التسويق فى السوق المصرية اختلف عن الـ3 سنوات الماضية؛ حيث أننا نستطيع عمل حلول كاملة للعميل قبل الاتفاق على الأعمال، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى وجود علاقة قوية مع العملاء. وقال إننا مشاركون فى كايرو آى سى تى هذا العام من خلال جناحين كبيرين، أحدهما لكانون والآخر السيليكون 21، ومقام على مساحة 250 مترا مربعا، مؤكدا أن الشركة تحرص سنويا على المشاركة فى المعرض باعتبارها المظلة التى تجمع العاملين فى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وباقى القطاعات تحت سقف واحد، وتقدم الشركة حلولا جديدا للعلامات التجارية التى نمثلها فى مصر والتى تعمل معنا والتى بلغ عددهم ما يقرب من 15 علامة تجارية. مشيرا إلى أن المعرض يساعدنا إلى حد كبير فى التسويق للشركة والتعرف على تقنيات جديدة خلال المعرض.