تداول 2500 حاوية بمحطة ميناء بورسعيد

قال عادل إسماعيل مدير إدارة التحكم والسيطرة بمحطة ميناء شرق بورسعيد، في بيان إعلامي، أمس الجمعة، إن رصيف المحطة استقبل 3 سفن عملاقة من خطوط ملاحية عالمية مختلفة، وتم تداول 2500 حاوية متعددة.