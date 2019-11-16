 تداول 2500 حاوية بمحطة ميناء بورسعيد - بوابة الشروق
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تداول 2500 حاوية بمحطة ميناء بورسعيد

محسن عشري
نشر فى : السبت 16 نوفمبر 2019 - 2:55 ص | آخر تحديث : السبت 16 نوفمبر 2019 - 2:55 ص

قال عادل إسماعيل مدير إدارة التحكم والسيطرة بمحطة ميناء شرق بورسعيد، في بيان إعلامي، أمس الجمعة، إن رصيف المحطة استقبل 3 سفن عملاقة من خطوط ملاحية عالمية مختلفة، وتم تداول 2500 حاوية متعددة.


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