ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران إلى 11 شخصا

ارتفع عدد قتلى احتجاجات إيران التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين، إلى 11 شخصا بعد مقتل متظاهر في سيرجان أمس الجمعة.

وكان قد سقط 4 من المتظاهرين في مدينة المحمرة جنوب إقليم الأهواز، بينهم طفل، كما سقط أول قتيل في العاصمة طهران برصاص الأمن في منطقة شهريار، بالإضافة إلى 13 جريحا، فجر السبت.

وشهدت العاصمة طهران اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين في أوتوستراد باسداران، كما أن هناك اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في ميدان شوش، جنوب طهران وتم قطع الشوارع وحرق الإطارات.

وقام محتجون بحرق صور المرشد في إسلام شهر جنوب طهران، بالإضافة إلى حرق مركز للأمن ومحطة للوقود.

كان المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران قد عقد، في وقت سابق اليوم، اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية بحضور رؤساء السلطات الثلاث.

الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت مساء الخميس الماضي بيانا أعلنت فيه عن ارتفاع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد وسط ردود أفعال سلبية واسعة داخل البلاد.