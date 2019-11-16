ارتفاع عملات بيتكوين وإثريوم وريبل ولايتكوين الرقمية المشفرة أمام الدولار

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 5ر0% منذ الساعة الخامسة من مساء الجمعة (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى ثمانية آلاف و490 دولار، عند الساعة الثانية عشرة مساء وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.

وذكرت، اليوم السبت وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة إثريوم المشفرة ارتفع بنسبة 6ر1% إلى 182 دولار.

كما ارتفعت عملة ريبل المشفرة بنسبة 1% إلى 26 سنت.

وارتفع سعر عملة لايتكوين بنسبة 5ر1% إلى 58 دولار.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 4ر1% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين ثمانية آلاف 423 دولار وثمانية آلاف و450 دولار. وهي تقل حاليا بنسبة 57% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولار.