إعادة طائرة إلى مصنع «إيرباص» بسبب «رائحة جوارب»

تعتزم شركة طيران في كاليدونيا الجديدة، إعادة طائرة "إيرباص" جديدة من طراز "إيه 330 نيو" إلى مصنع المجموعة في مدينة تولوز الفرنسية، بسبب روائح غريبة داخل المقصورة تشبه رائحة "الجوارب المبللة".

ودخلت تلك الطائرة الخدمة في الرابع من أكتوبر الماضي، في إطار تجديد كامل لأسطول الشركة، التي تلقت في أغسطس، طائرة أولى من هذا الطراز، بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية".

وقال المدير العام للشركة ديدييه تابيرو، إن "رائحة جوارب مبللة أثارت انزعاج أفراد الطاقم، مرات عدة، خلال مرحلتي الإقلاع والهبوط"، ذاكرا أن فحوصا علمية سمحت بربط هذه الرائحة بتسرب للزيت، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وتوقفت تلك الطائرة من طراز "إيرباص ايه 330 نيو" عن التحليق منذ أسبوعين، وستعاد إلى مصنع "ايرباص" في تولوز بعدما فشل فنيون متخصصون في الصيانة أرسلهم المصنّع الأوروبي ومجموعة "رولز رويس" إلى نوميا عاصمة كاليدونيا الجديدة، في حل إيجاد حل دائم لهذه المشكلة.