 انقطاع الكهرباء وإغلاق الطرق في بعض ولايات النمسا إثر موجة طقس سييء - بوابة الشروق
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انقطاع الكهرباء وإغلاق الطرق في بعض ولايات النمسا إثر موجة طقس سييء

علم النمسا
علم النمسا
أ ش أ
نشر فى : السبت 16 نوفمبر 2019 - 3:34 م | آخر تحديث : السبت 16 نوفمبر 2019 - 3:34 م

أدى استمرار موجة الطقس السييء الذي تتعرض له بعض الولايات في النمسا، إلى انقطاع التيار الكهربائي في شرق ولاية تيرول وإغلاق الطرق في ولاية كارينثيا.

وذكرت مصادر في هيئة الأرصاد النمساوية اليوم أن الطقس الشتوي القاسي جعل الأوضاع المعيشية في كارينثيا وشرق تيرول في غاية الصعوبة في الوقت الحاضر حيث أدت الأمطار الغزيرة والثلوج إلى حدوث الانهيارات الأرضية والتدفقات الطينية وسقوط الصخور ونتيجة ذلك تم إغلاق العديد من الطرق.

وذكرت المصادر أن تساقط الثلوج بغزارة في شرق التيرول فى منتصف ليلة أمس أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي ولا تزال 5400 أسرة في شرق تيرول دون كهرباء.

وأشارت إلى أنه بعد إزالة المعدات الكهربائية التالفة ومراجعة المحولات المتبقية تمت استعادة الكهرباء بشكل نسبي تدريجي في مدينة لينز إلا أن العديد من الخطوط والشبكات الكهربائية الأخرى مازالت مغلقة نظرا لتعرضها لأضرار جسيمة.

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