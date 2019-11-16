انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية بسريلانكا

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أعلن مسؤولو الانتخابات في سريلانكا انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي بدأت في وقت سابق اليوم السبت.

وأشارت تقارير إلى ارتفاع عدد المشاركين في الانتخابات، وعدم ورورد أنباء عن وقوع أعمال عنف خلال سير العملية الانتخابية.

ويخوض السباق الرئاسي 35 مرشحا، ولكن المرشحين الأوفر حظا للفوز بالانتخابات هما مرشح الحزب الحاكم، ساجيت بريماداسا /52 عاما/، ووزير الدفاع السابق جوتابايا راجاباكسا /70 عاما/، وهو المرشح الرئيسي للمعارضة.

وذكر مسؤولون أنه من المتوقع أن تتجاوز نسبة الإقبال 80 بالمئة، بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الخامسة مساء (1130 بتوقيت جرينتش).

وأورد "مركز مراقبة العنف الانتخابي"، ومقره العاصمة كولومبو، تقريرا عن وقوع 69 حادث عنف بحلول الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0430 بتوقيت جرينتش)

وقال المركز إنه قبل وقت قصير من فتح مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحا، أطلق مسلحون النار على حافلات كان تنقل ناخبين في منطقة "أنورادابورا"، على مسافة حوالي 180 كيلومترا شمال شرق كولومبو. ولم ترد تقارير عن حدوث إصابات.

وقال مسؤولو الانتخابات إن هذه الأحداث لم تعرقل عملية التصويت، وتحدث مسؤول عن "إقبال متوسط"، وصل إلى حوالي 50 في المئة، بحلول منتصف اليوم.

وقد تم نشر أكثر من 60 ألف شرطي لتأمين عملية التصويت، رغم هدوء فترة الحملات الانتخابية التي استمرت ستة أسابيع.

ويصل عدد المسجلين في الجداول الانتخابية إلى حوالي 9ر15 مليون شخص، ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الخامسة مساء.

وتشير استطلاعات الرأي غير الرسمية إلى شدة المنافسة بين المرشحين الرئيسيين بريماداسا وراجاباكسا .

ويتعين أن ينال المرشح نسبة تزيد عن 50 في المئة من أصوات الناخبين، للفوز بالانتخابات.

وكان هناك أكثر من أربعة آلاف شكوى خاصة بخرق قانون الانتخابات، يتعلق معظمها بوضع منشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد انتهاء الحملات الانتخابية يوم الأربعاء الماضي.

ويواجه الفائز بالرئاسة لفترة تمتد خمس سنوات مجموعة من القضايا عميقة الجذور، إضافة إلى الأمن، وهي تشمل تحفيز النمو الاقتصادي، وتعديل الدستور، وتطهير المنظومة السياسية، وتعزيز الترابط الاجتماعي في تلك البلاد متعددة الأعراق والديانات.