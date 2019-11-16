مصادر يابانية: «واشنطن» طالبت «طوكيو» بـ«خمسة أضعاف» مدفوعاتها لدعم قاعدتها العسكرية

صرحت مصادر حكومية يابانية، اليوم /السبت / بأن الولايات المتحدة طالبت ( طوكيو ) في وقت سابق لدفع ما يعادل خمسة أضعاف ، ما كان يدفع مسبقا " سنويا " لدعم القاعدة الأمريكية المتمركزة على أرض حليفهم الاَسيوي.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن المصادر - التي لم تسمها - قولها ، إن الطلب وصل للحكومة اليابانية من خلال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون ، خلال زيارته لليابان في يوليو الماضي ، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو ، ووزير الدفاع تاكيشي إويا، مضيفة أن الطلب الامريكي قوبل بالرفض من قبل اليابان .

وكان قد تم تخصيص حوالي 197.4 مليار "ين " ياباني ، أي ما يعادل 1.8 مليار دولار أمريكي في مشروع ميزانية اليابان المالية لعام" 2019 " الجاري ، وذلك لاستضافة القوات الأمريكية ، في حين انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الالتزامات بموجب المعاهدة الأمنية القائمة منذ عقود بين البلدين باعتبارها غير"عادلة"، حسب وصفه .

يذكر أنه في حالة قبول اليابان طلب ( واشنطن ) ، فإنه يتعين عليها دفع أكثر من 980 مليار "ين " سنويًا.

ومن المقرر أن ينتهي اتفاق اليابان والولايات المتحدة بشأن تقاسم التكاليف نهاية مارس عام "2021 " كما يتوقع أن تبدأ مفاوضات جديدة بين الجانبين خلال الربيع القادم .

جدير بالذكر أنه بموجب "معاهدة الأمن " الثنائية، يتمركز حوالي 50 ألف جندي أمريكي في اليابان ، مما يوفر قاعدة "لوجستية" أمريكية رئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ .