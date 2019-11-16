مسؤول بمكتب الموازنة في البيت الأبيض يدلي بشهادته في تحقيق مجلس النواب الأمريكي مع ترامب

يعقد مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، جلسة للاستماع إلى شهادة المسؤول الوحيد الذي أبدى استعداده للشهادة من الهيئة التابعة للبيت الأبيض المسؤولة عن تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا، وهو قرار يدخل في صلب المزاعم الموجهة للرئيس دونالد ترامب.

وأفادت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء بأن مارك ساندي، المسؤول عن الأمن القومي في مكتب الإدارة والموازنة، وصل إلى مقر الكونجرس ليواجه تساؤلات عن سبب تعليق إدارة ترامب أكثر من 400 مليون دولار من المساعدات لأوكرانيا.

وأضافت أن ساندي يدلي بشهادته في جلسة مغلقة.

وذكرت الوكالة أن شهودا سابقين وصفوا كيف أن حلفاء ترامب قالوا إنه لن يتم الإفراج عن المساعدة حتى يعلن رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي ، عن تحقيق مع نائب الرئيس السابق، جو بايدن.

ويشتكي أعضاء جمهوريون بالكونجرس من تلك الشهادات، حيث يقولون إن الأشخاص الذين أدلوا بشهادتهم ليست لديهم معرفة مباشرة بدوافع ترامب وراء تأجيل المساعدات إلى أوكرانيا.