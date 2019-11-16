لم يتحمل ألم غربته عن وطنه، رغم أنه لم ينشغل لحظة في غربته الأليمة إلا بقضيته التي أفنى من أجلها المال والعمر، وهي الجلاء والدستور، مائة عام قد مرت على تاريخ 15 نوفمبر 1919، اليوم الذي كتب نهاية لأحد فصول رواية كفاح الزعيم الوطني الكبير محمد فريد، ولكن الرواية باقية ولم تغلق صفحاتها بعد، فقد يكون ظهور فريد مع كوكبة من زعماء الحركة الوطنية مثل سعد زغلول ومصطفي كامل قد سلبه جزء من الضوء الذي كان يستحقه، ولكن بلا شك ستعيننا القراءة في جذور التاريخ لفترة من أصعب الفترات التاريخية التي مرت على مصر وهي فترة بداية الاحتلال الإنجليزي لمصر في 1882، وحتى انطلاق ثورة 1919 التي كانت روح فريد الوطنية بداخل كل مصري شارك بها.

ومع حلول ذكراه المئوية نطل سريعا على لقطات من حياة الزعيم والمناضل محمد فريد:

1- مقدمة ديوان "وطنيتي" تسببت في سجنه 6 أشهر!

مع بدايات القرن العشرين، ازدادت حركة التضييق الكبيرة التي مارستها سلطات الاحتلال الإنجليزي على حركة الفكر، وتم مصادرة الصحف الوطنية مثل اللواء والمؤيد، وكان لمحمد فريد موقف واضح يدل على وطنية كبيرة، فمع إصدار الكاتب والشاعر على الغاياتي ديوانه "وطنيتي" في 1910، ورغم أنه فريد كان خارج مصر ولم يقرأ الديوان أسرع لكتابه مقدمة للديوان قال فيها نصا: "لقد كان من نتيجة استبداد حكومة الفرد إماتة الشعر الحماسي، وحمل الشعراء بالعطايا والمنح علي وضع قصائد المدح البارد والإطراء الفارغ للملوك والأمراء والوزراء، وابتعادهم عن كل ما يربي النفوس ويغرس فيها حب الحرية والاستقلال، كما كان من نتائج هذا الاستبداد خلو خطب المساجد من كل فائدة تعود علي المستمع، حتى أصبحت كلها تدور حول موضوع الزهد في الدنيا، والحض علي الكسل، وانتظار الرزق بلا سعي ولا عمل.

كانت الكلمات قوية التأثير فكانت كرصاصات موجهة ضد "ديكاتورية العثمانيين الموالين للاحتلال"، لذلك كان ردهم على الزعيم بمحاكمته وحكم عليه بعدها بالسجن 6 أشهر!

2- خطاب مؤثر من ابنته أعاده لأرض الوطن!

عقب خروجه من السجن، قرر محمد فريد السفر خارج مصر، ليساهم في تسويق قضية استقلال مصر في المحافل الدولية، ولكن مع غربته اشتاقت ابنته لأحضان والدها، مما دفعها لكتابة رسالة مؤثرة تطلب منه العودة لمصر، وأورد الكاتب عبد الرحمن الرافعي جزء من الرسالة في كتابه "بطل الكفاح الشهيد محمد فريد" والتي جاء في نصها "لنفرض أنهم يحكمون عليك بمثل ما حكموا به على الشيخ عبد العزيز جاويش، فذلك أشرف من أن يقال بأنكم هربتم، وتحملتم الهوان في سبيل وطنكم ... وأختم جوابي بالتوسل إليكم باسم الوطنية والحرية، التي تضحون بكل عزيز في سبيل نصرتها أن تعودوا وتتحملوا آلام السجن".

وبعد ذلك لبى فريد نداء ابنته، ولكنه عاد للخارج مجددا ليقضي نحبه في برلين دون أن يرى حلم الاستقلال يتحقق!