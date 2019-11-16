انعقاد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 2 ديسمبر المقبل

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تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورة استثنائية من مؤتمرها العام بمشاركة 171 دولة عضو في الوكالة وذلك يوم 2 ديسمبر المقبل .

وقالت مصادر في الوكالة الدولية اليوم السبت، إنه سيتم خلال المؤتمر العام اعتماد اختيار السفير الأرجنتيني رافائيل جروسي كمدير عام جديد للوكالة وذلك بعد فوزه في انتخابات مجلس محافظي الوكالة مؤخرا .

من ناحية أخرى اختتمت أعمال دورة تدريبية دولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول حماية أنظمة وشبكات الأمن النووي من الهجمات الإلكترونية .

وقالت المصادر إنه تم تنظيم الدورة بالتعاون مع المعهد الكوري لمنع انتشار الأسلحة النووية في دايجون بكوريا الجنوبية.