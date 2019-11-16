عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح السبت، مقطع فيديو يرصد ترحيل سيدتين ألمانيتين تنمنيان إلى تنظيم داعش الإرهابي، من تركيا إلى ألمانيا.

وتم ترحيل السيدتين على متن طائرة متجهة من مطار إسطنبول إلى فرانكفورت بألمانيا، ليرتفع بذلك عدد أعضاء تنظيم داعش الذين تم ترحيلهم من تركيا إلى ألمانيا، إلى 9 أشخاص، منذ بداية الأسبوع الماضي.

وكانت السلطات التركية، اعتقلت السيدتين، منذ فترة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.

الجدير بالذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن عن بدء ترحيل أعضاء داعش إلى بلادهم.