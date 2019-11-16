حث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس الجمعة، على ضرورة أن تتوصل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في نهاية العام إلى اتفاق بشأن تقاسم تكلفة تواجد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، لافتا إلى أن العبء الأكبر يجب أن يقع على عاتق سول.

ونقلت وكالة رويترز عن إسبر في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج-دو، إن كوريا الجنوبية، قوله بأن كوريا دولة غنية وعليها أن تدفع المزيد مقابل نشر الجيش الأمريكي في الجنوب، فيما أكد الوزيران التزام واشنطن بالدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية وأيضا على بذل الجهود لنزع السلاح النووي لبيونجيانج.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، تجري المفاوضات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتجديد اتفاق تقاسم التكاليف الدفاعية، وتفيد التقارير أن واشنطن طلبت من سول دفع ما يقرب من 5 مليارات دولار أمريكي سنويا، وبموجب الصفقة الحالية التي من المقرر أن تنتهي في نهاية العام الجاري، وافقت كوريا الجنوبية على دفع 870 مليون دولار في العام.

ولكن كم يبلغ قوام التواجد العسكري الأمريكي في جنوب كوريا الجنوبية وما أسباب انتشارها هناك؟

- أكبر قاعدة عسكرية خارجية لواشنطن

في نهاية يونيو من العام 2018، دشنت القوات الأمريكية مقرها الجديد في كوريا الجنوبية، فيما أشارت إليه بأنه أكبر قاعدة عسكرية لواشنطن في الخارج.

وبحسب موقع العربية، جرى الاتفاق على نقل مقر القوات الأمريكية منذ عام 1990 إلى معسكر هامفريز، في كوريا الجنوبية، وهي قاعدة في مدينة بيونج تانج، التي تبعد نحو 60 كلم جنوب العاصمة، لكن المشروع تأخر لسنوات بسبب وجود مشاكلات مالية وأعمال بناء واسعة النطاق، وبالتالي لم يتم نقل أول وحدة إلى معسكر هامفريز، الذي يحمل اسم طيار أمريكي قتل في حادث تحطم مروحية.

- 28 ألف و500 جندي أمريكي

يضم معسكر هامفريز 513 مبنى، وتبلغ مساحته أكثر من 14,7 مليون متر مربع، ومن المقرر أن يستضيف 43 ألف شخص بينهم 28500 جندي وأفراد عائلاتهم بحلول نهاية العام 2022.

- لماذا التواجد الأمريكي في كوريا الجنوبية؟

تتواجد الولايات المتحدة الأمريكية بما يقرب على 29 ألف جندي في كوريا الجنوبية لحمايتها من كوريا الشمالية المسلحة نوويا الشمالي المسلح نوويا، وهي القضية التي مثلت الصراع الأمريكي الكوري لسنوات.

من ناحية أخرى، ينظر الى التواجد الأمريكي في كوريا الجنوبية على إنه ورقة ضاغطة على سياسات زعيم كوريا الشمالية كيم، المغايرة لأمريكا، بسبب توسعها في إنشاء القوة النووية، بالإضافة إلى اقتصادها المزهر.

- علاقات عسكرية وتاريخية وثيقة مع أمريكا

ترجع العلاقات الكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة الى منتصف القرن الماضي، عندما ساعدت أمريكا في إنشاء دولة كوريا الجنوبية الحديثة، بدعم من الأمم المتحدة، خلال الحرب الكورية التي جرت في الفترة ما بين 1950 _ 1953، لتتقدم كوريا الجنوبية في العقود التي تلت الحرب تقدمًا كبيرًا على الصعد السياسي والاقتصادي والعسكري.

أما بالنسبة للتحالف العسكري فقد اتفقتا كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عليه في 1953، بتواجد عشرات الآلاف من الجنود الأمريكان هناك، ليس هذا فقط، فهناك اتفاقات بين الطرفين بأن تخضع القوات المسلحة الكورية الجنوبية للقيادة العسكرية الأمريكية في حال نشبت حرب كورية من جديد، فما تجري الدولتان مناورات مشتركة غالبًا ما أثارت مؤخرا تصريحات معادية وتهديدات بحرب نووية من قبل كوريا الشمالية.