مقتل طالب خلال إطلاق نار بجهاز عرس في الفيوم

سقوط أخطر مسجل خطر بالإسماعيلية.. وهارب من 530 حكما بالقليوبية





تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، من كشف غموض جريمتي قتل بالفيوم والبحيرة، وضبط أخطر العناصر الجنائية بالإسماعيلية، و هارب من 530 حكم حبس بالقليوبية.

بدأت الواقعة الأولى بتلقي اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل، مأمور مركز أطسا، يفيد بورود بلاغ من إحدى المستشفيات بوصول "طالب " 17 عامًا، مُقيم بدائرة المركز، متوفى إثر إصابته بطلق ناري.

وانتقل على الفور رجال مباحث القسم بإشراف اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث الفيوم، وبسؤال والده "عامل"، قرر أنه أثناء تواجد نجله أمام المنزل وإطلاق شخص "محدد" الأعيرة النارية ابتهاجًا بجهاز عرسه، أصابت إحداها نجله مما أدى لوفاته.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم "فرد خرطوش" وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

فيما نجح قطاع الأمن العام في ضبط عامل قتل طفلًا انتقاما من والدته لخلافات سابقة بالبحيرة، حيث تلقى مركز شرطة شبرا خيت بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا بالعثور على جثة "طفل " 4 سنوات - مُقيم بدائرة المركز- بمياه ترعة الأنصارية بدائرة المركز، وبسؤال والدته "ربة منزل" أكدت سابقة الإبلاغ عن تغيبه وتحرير محضر بذلك.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عامل " مُقيم بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام من والدته بسبب خلاف بينهما، فقتل نجلها، حيث استدرجه لمنطقة نائية وكتم أنفاسه وتخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور عليه.

كما وردت معلومات لقطاع الأمن العام، تفيد تواجد مسجل خطر من أخطر العناصر الجنائية بالاتجار في المخدرات والسرقة بالإكراه وتجارة السلاح " 26 عامًا، عاطل سبق اتهامه فى قضيتي "سرقة بالإكراه، قتل"، والمطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا"، جنايات القنطرة غرب سرقة بالإكراه وسلاح" والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 7 سنوات، جنايات فايد "سلاح" والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 15 سنة، جنح القنطرة غرب "سرقة "، والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 3 سنوات، جنح القنطرة غرب "ضرب" والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة سنة ".

كما انه مطلوب ضبطه وإحضاره في القضايا (جنايات قسم ثان الإسماعيلية "سرقة بالإكراه" ،جنايات مركز أبو صوير "شروع فى قتل).

وتم استهدافه بتقنين الإجراءات وضبطه بمدخل مدينة القنطرة غرب حال قيادته سيارة ماركة "هيونداى"، وبحوزته بندقية آلية و 10طلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد حماية نشاطه الإجرامي.

وبدأت الواقعة الثانية بورود معلومات لمفتشي القطاع، وضباط مباحث القليوبية تفيد تردد مقاول 52 عامًا، مُقيم دائرة مركز الخانكة أمن القليوبية والمطلوب التنفيذ عليه في 530 حكم حبس بتهم (تبديد ، شيك ، سرقة تيار كهربائي) بإجمالي مدد حبس بلغت 510 سنة و8 شهور، وكفالات بلغت قيمتها مليون و200 ألف جنيه على منطقة سكنه بدائرة مركز الخانكة.

وتم ضبطه باستهدافه وبمواجهته اعترف بالأحكام الصادرة ضده، وتم إحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.