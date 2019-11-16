الأمم المتحدة: الاستعانة بجنود من مالاوى بشكل دائم في بعثة حفظ السلام بالكونغو

قررت الأمم المتحدة الاستعانة بقوات من مالاوي بشكل دائم في بعثة حفظ السلام التابعة لها في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكرت الأمم المتحدة - في بيان أصدرته اليوم السبت - أن بعثة حفظ السلام شكلت مؤخرا قوة قتالية للانتشار الدائم ، وأن هذه القوة تتكون من جنود حفظ سلام من مالاوى وستنتشر في بلدة كاباشا على طريق بينى / باتيمبو.

وأوضح البيان "أن كتيبة دفاعية من مالاوي ستكون مسئولة عن حماية السكان وفرق مكافحة مرض الإيبولا ، كما سيشاركون في دوريات أمنية جنباً إلى جنب مع قوات حكومية.

يذكر أن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تعمل على مجابهة جماعات متعددة من المتمردين ، فيما تقوم بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بمهام حفظ السلام بالإضافة إلى المساعدة على مكافحة مرض الإيبولا.

يشار إلى أن بعثة حفظ السلام تعمل بموجب تفويض من مجلس الأمن لتحييد الجماعات المسلحة ونزع سلاحها في شرق الكونغو الديمقراطية.