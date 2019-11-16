مسؤول روسي: الروبوت لا يمكنه أن يحل محل الصحفي الجيد

أكد نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسي أليكسي فولين، اليوم السبت، أن الروبوتات لا يمكنها أن تحل محل الصحفي الجيد نظرًا لاعتماد المهنة على الإبداع.

وقال فولين لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن "الروبوت لن يحل أبدًا محل الصحفي للأسباب التالية، الصحافة مهنة إبداعية والصحفي ليس فقط قادر على إعادة إنتاج أو نسخ المعلومات بل قادر على طرح الأسئلة الصحيحة وإجراء الدراسات والاستنتاجات، ناهيك عن أن الروبوت لن يتمتع أبداً بروح الدعابة، إذا كنا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي والصحفيين الآليين، فيمكننا أن نقول بحزم فيما يتعلق بالمستقبل أن الروبوتات لن تحل محل الصحفيين الجيدين، أما الصحفيين الرديئين فلا أسف عليهم".

وأضاف فولين أنه "إذا كانت مهمة الصحفي هي نسخ و لصق فيمكن للروبوت القيام بذلك بشكل أفضل من البشر أما إذا كانت تلك مهمة إبداعية أو استقصائية أو إذا كانت تقريرا أو مقالا حيث تحتاج فيها إلى اللعب على الفروق الدقيقة، تلامس المشاعر وتثير بعض الروابط فإنه لا يمكن لأي روبوت القيام بذلك".