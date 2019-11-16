حركة الطلبة الجزائريين: الانتخابات الرئاسية هي الحل الديمقراطي الوحيد للأزمة السياسية الحالية

أكد الأمين العام للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين مسعود إلياس بن عقون، أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل هي الحل الديمقراطي الواقعي الوحيد للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ عدة شهور.

ودعا بن عقون، في تصريحات اليوم السبت، خلال افتتاح نشاطات الحركة للسنة الجامعية الحالية - إلى العمل لإنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل الذي توفرت له كافة الشروط التي تضمن شفافيته و نزاهته.. وقال "الأزمة التي تعيشها البلاد تتطلب من الطلبة العمل لإنجاح الرئاسيات المقبلة باعتبارها الضامن الوحيد لاستقرار ووحدة البلاد".

كما دعا الطلبة للمشاركة في بناء الجزائر وممارسة حقهم في التعبير في ظل احترام الرأي الآخر، مشيرا إلى أن الوضع السياسي الذي تمر به البلاد والذي انعكس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية يتطلب من كافة الشعب بما فيهم الطلبة التوجه نحو مراكز الاقتراع واختيار الرئيس الشرعي الذي يرونه مناسبا لقيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وأكد بن عقون أن الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين ستكثف خلال الفترة المقبلة من الحملات التوعوية الرامية لحث الطلبة على المشاركة في الانتخابات المقبلة حفاظا على مصلحة البلاد.. موجها الشكر للجيش الجزائري الوفي لمبادئ ثورة أول نوفمبر والذي دعم وحمى الحراك الشعبي منذ بداياته حماية لأمن ووحدة البلاد.