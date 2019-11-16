ميناء دمياط يستقبل 8 سفن للبضائع العامة والحاويات

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استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة.. فيما غادر الميناء 5 سفن بضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم /السبت/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 3900 طن فوسفات و4950 طن يوريا و9750 طن رمل.. مضيفا أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 179499 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 63494 طنا.

وأشار البيان إلى أنه قد غادر الميناء 2 قطار بحمولة إجمالية 2684 طن قمح.. فيما غادر الميناء 73 سيارة نقل محملة بـ 3460 طن قمح.