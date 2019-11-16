 ميناء دمياط يستقبل 8 سفن للبضائع العامة والحاويات - بوابة الشروق
السبت 16 نوفمبر 2019 3:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟
النتـائـج تصويت

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن للبضائع العامة والحاويات

الحاويات على أرصفة ميناء دمياط
الحاويات على أرصفة ميناء دمياط
أ ش أ
نشر فى : السبت 16 نوفمبر 2019 - 3:51 م | آخر تحديث : السبت 16 نوفمبر 2019 - 3:51 م

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة.. فيما غادر الميناء 5 سفن بضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم /السبت/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 3900 طن فوسفات و4950 طن يوريا و9750 طن رمل.. مضيفا أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 179499 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 63494 طنا.

وأشار البيان إلى أنه قد غادر الميناء 2 قطار بحمولة إجمالية 2684 طن قمح.. فيما غادر الميناء 73 سيارة نقل محملة بـ 3460 طن قمح.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك