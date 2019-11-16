الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على موازنة 2020

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فشلت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ونواب البرلمان الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة الاتحاد لعام 2020، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية، أن إعلان فشل المفاوضات جاء بعد ساعات من امتداد المحادثات إلى وقت متأخر من مساء الجمعة.

وتتركز نقطة الخلاف في المفاوضات على اتفاق دول الاتحاد على موازنة بقيمة 1ر153 مليار يورو (7ر168 مليار دولار) للعام القادم، بينما يضغط نواب البرلمان الأوروبي لزيادة الموازنة والانفاق إلى 1ر159 مليار يورو.

وسيكون أمام الجانبين فرصة حتى منتصف ليل الاثنين المقبل للتوصل إلى تسوية بشأن الموازنة، وإلا ستضطر المفوضية الأوروبية إلى تقديم اقتراح جديد.