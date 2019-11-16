 استطلاع للرأي: ارتفاع في شعبية الحكومة النمساوية المقترحة من حزبي الشعب والخضر - بوابة الشروق
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استطلاع للرأي: ارتفاع في شعبية الحكومة النمساوية المقترحة من حزبي الشعب والخضر

علم النمسا
علم النمسا
أ ش أ
نشر فى : السبت 16 نوفمبر 2019 - 8:03 م | آخر تحديث : السبت 16 نوفمبر 2019 - 8:03 م

كشف استطلاع للرأي في فيينا اليوم عن ارتفاع في شعبية الحكومة الجديدة المقترحة والمتوقعة بين حزبي الشعب والخضر .

وذكر الاستطلاع الذي أجرته مجلة "بروفايل" الإخبارية وأعلن اليوم السبت أن نسبة 63 في المائة من عينة الاستطلاع تقيّم التحالف بين حزبي الشعب والخضر بشكل إيجابي.

وأضاف الاستطلاع أن سباستيان كورتس رئيس حزب الشعب لازال هو الشخص المفضل لرئاسة الحكومة المقبلة بنسبة ٣٧ في المائة يليه فيرنر كوجلر رئيس حزب الخضر.

وذكر الاستطلاع أن نسبة ٦ في المائة فقط من عينة الاستطلاع- و التى شملت ٨١٧ شخصا من شرائح عمرية ومهنية مختلفة - أكدت أنها لا تثق في تحالف حزبي الشعب والخضر.

واستبعد غالبية المشاركين في الاستطلاع فكرة اللجوء إلى حكومة أقلية من حزب واحد.

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