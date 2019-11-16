السيسي يبحث الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب بحضور «مدبولي وعباس كامل ورئيس الرقابة الإدارية»

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسيد شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، في مقدمتها استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن الجنائي، وذلك بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن الاستمرار في توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.

كما وجه السيد الرئيس بمواصلة قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، وذلك لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، فضلاً عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين وبجودة عالية.