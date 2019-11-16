خضر ألمانيا يعيدون انتخاب زعيمة الحزب لفترة جديدة

أعاد حزب الخضر الألماني انتخاب زعيمته انالينا بيربوك لفترة جديدة تمتد لمدة عامين.

وحصلت بيربوك في التصويت الذي جرى اليوم السبت، في المؤتمر الاتحادي للحزب في مدينة بيليفيلد على نتيجة قياسية بـ1ر97%، كما تأكد بقاء روبرت هابيك في منصبه أيضا حيث يشارك بيربوك في رئاسة الحزب، وحصل في تصويت تال على 4ر90%.

ويقود الثنائي بيربوك وهابيك حزب الخضر منذ كانون ثان/يناير 2018، ومنذ ذلك التاريخ أخذت شعبية الحزب في الزيادة في استطلاعات الرأي حتى وصلت إلى 20%، كما تحسنت نتائج الحزب بشكل ملحوظ في العديد من الانتخابات المحلية في ألمانيا وكذلك في انتخابات برلمان أوروبا.

ويتعين على أعضاء الحزب مواجهة السؤال عن إمكانية تقديم الخضر مرشحا في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويعد هذا الموضوع من الأمور المسكوت عنها في الحزب حتى الآن.

وتعد النتيجة التي حصلت عليها بيربوك اليوم هي أفضل نتيجة في تاريخ الحزب منذ اتحاد حزب الخضر الغربي وتحالف 90 الشرقي في عام 1993.

وقبل النتيجة القياسية لبيربوك، كانت أفضل نتيجة تحققت لرئيس لحزب الخضر هي الـ5ر91% التي حصلت عليها كلاوديا روت، نائبة رئيس البرلمان الألماني في التصويت الذي أجري في شتوتجارت عام 2001.

كانت بيربوك حصلت في أول انتخاب لها كرئيسة للحزب على 5ر64% في عام 2017، وقد صوت لها اليوم 740 من أصل 762 مندوبا.