 مصادر باكستانية: نواز شريف يستكمل علاجه بالولايات المتحدة بعد بريطانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصادر باكستانية: نواز شريف يستكمل علاجه بالولايات المتحدة بعد بريطانيا

نواز شريف
نواز شريف
أ ش أ
نشر فى : السبت 16 نوفمبر 2019 - 10:01 م | آخر تحديث : السبت 16 نوفمبر 2019 - 10:01 م

كشفت مصادر باكستانية النقاب اليوم عن أن رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف ، الذى يقضى حكما بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم فساد ، سوف يتوجه الى أحد المستشفيات الأمريكية بعد تلقى علاج سريع فى بريطانيا.

وذكرت قناة (جيو) الباكستانية ـ فى نشرتها الليلة باللغة الانجليزية ، نقلا عن ذات المصادر - أن نواز شريف سوف يغادر اسلام آباد ، على الارجح ، مساء بعد غد الاثنين ، ليتلقى العلاج من مشاكل بالقلب والكلى فى بريطانيا فى البداية ، ثم يتوجه منها الى واشنطن لاستكمال علاج مشاكل بالصفائح الدموية بأحد مستشفيات مدينة بوسطن الأمريكية.

وكانت المحكمة العليا فى لاهور قد وافقت فى وقت سابق اليوم على رفع اسم نواز شريف من قائمة الممنوعين من السفر للخارج لمدة 4 أسابيع ، وذلك دون أية شروط.

يشار الى أن نواز شريف يقضى حكما بالسجن 7 أعوام بتهمة إرتكاب جرائم فساد.


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