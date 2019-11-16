جامعة الوادي الجديد تشارك في المنتدى الإفريقي السنوي للثروة الحيوانية بالسنغال

شاركت جامعة الوادي الجديد، في المنتدى الإفريقي السنوي للثروة الحيوانية، في مدينة دكار بالسنغال.

وقال الدكتور سطوحي أحمد سطوحي، عميد كلية الطب البيطري بالوادى الجديد، إنه شارك في المنتدى الإفريقي السنوي للثروة الحيوانية، والمقام تحت عنوان "إعادة تشكيل القيادات البيطرية للتحسين من الخدمات البيطرية المقدمة"، ممثلًا عن جامعة الوادي الجديد، وتحت رعاية المكتب الإفريقي للثروة الحيوانية التابع لمنظمة الأمم الإفريقية بدكار في السنغال.

وأضاف "سطوحي" أن الملتقى يضم قيادات الطب البيطري بالقارة الإفريقية، ويستهدف الوقوف على استراتيجيات النهوض بالقطاع البيطري في القارة السمراء، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص دائمًا على المشاركة في جميع المؤتمرات والندوات العلمية الدولية والإقليمية.