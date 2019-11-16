الحشد الشعبي العراقي يحبط مخططات لداعش للسيطرة على مناطق في كركوك

أحبطت قوات الحشد الشعبي العراقي مخططات لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي للسيطرة على بعض المناطق في محافظة كركوك.

وذكر المركز الإعلامي للحشد الشعبي العراقي، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز": "أن تنظيم داعش استغل خلال الفترة الماضية حالة الفراغ الأمني التي تشهدها بعض المناطق في محافظة كركوك، وبدأت عناصره بالتنقل من مكان لآخر وكان في نيتهم شن عمليات إرهابية لإسقاط بعض المناطق".

وأضاف البيان أن الحشد نجح في إحباط تلك التحركات وإجهاضها من خلال القيام بعمليات نوعية ونصب كمائن وتأمين المناطق التي تعاني من فراغات أمنية، مؤكدا أن الحشد مستمر بمراقبة تحركات عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

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