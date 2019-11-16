 سلسلة مطاعم «بيتزا إكسبريس» تعاني من مشاكل مالية - بوابة الشروق
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سلسلة مطاعم «بيتزا إكسبريس» تعاني من مشاكل مالية

بكين - د ب أ:
نشر فى : السبت 16 نوفمبر 2019 - 10:55 ص | آخر تحديث : السبت 16 نوفمبر 2019 - 10:55 ص

فشلت محاولة من جانب الجهات المانحة لشركة "بيتزا إكسبريس" المحدودة، في إقناع صاحب الشركة الصيني بالجلوس إلى مائدة التفاوض، لبدء مباحثات بشأن سبل دعم سلسلة المطاعم المتعثرة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن المستثمرين، الذين يملكون 70% من معظم أسهم شركة "بيتزا إكسبريس" الممتازة، بعثوا برسالة قبل أسبوع تعهدوا فيها بتقديم دعم مالي جديد للشركة.

ووفق ما أوردته "بلومبرج"، قابلت شركة"هوني كابيتال" التي استحوذت على "بيتزا اكسبريس" مقابل 1.2 مليون دولار، هذه الرسالة بالصمت.

ورفض متحدث باسم "بيتزا إكسبريس" وممثل شركة "هوني كابيتال" التعليق على هذا النبأ.


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