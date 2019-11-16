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أفغانستان: مقتل وإصابة أربعة مدعين عامين برصاص مسلحين مجهولين

أ ش أ
نشر فى : السبت 16 نوفمبر 2019 - 1:35 م | آخر تحديث : السبت 16 نوفمبر 2019 - 1:35 م

أعلن المتحدث باسم المدعي العام الأفغاني جمشيد رسولي اليوم /السبت/ مقتل مدعين عامين "اثنين " وإصابة اثنين آخرين بالرصاص؛ كانوا متجهين من العاصمة (كابول) إلى قاعدة "باجرام" الجوية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية - التي بثت النبأ - نقلا عن المتحدث ، أن مسلحين شنوا الهجوم، ، وأن المدعين العامين " الأربعة " كانوا في طريقهم إلى سجن يقع بقاعدة " باجرام " الجوية، ويحتجز به معتقلون بارزون في حركة "طالبان" المتطرفة، بينهم أنس حقاني، الأخ الأصغر لـ المدعو : "سراج الدين حقاني"، نائب زعيم الحركة المتطرفة والذي أسس جماعة شبكة "حقاني" المسلحة.

وأضافت الشبكة ، أنه كان من المقرر أن يتم الإفراج عن أنس حقاني ، واثنين من حركة "طالبان" أمس /الجمعة/ في عملية "تبادل " مع حركة "طالبان " للإفراج عن مواطنين " اثنين " محتجزين لديها ، أحدهما أمريكي الجنسية ، وآخر أستراليا، إلا أن "طالبان" أعلنت أن معتقليها الثلاثة لم يظهروا في المكان المقرر أن يتم تبادل المحتجزين فيه ، والمتفق عليه مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الشبكة إلى أنه من غير المعروف "تحديدا " موقع السجن المحتجز به معتقلي طالبان الثلاثة.

يذكر أن حركة "طالبان" تشن هجمات مسلحة تستهدف مواقع وشخصيات تابعة للحكومة الأفغانية.

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