«العربية»: توقف شبه كامل لخدمة الإنترنت في إيران

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أفادت فضائية «العربية»، نقلًا عن مواقع إخبارية إيرانية، مساء السبت، بتوقف خدمة الإنترنت بشكل شبه كامل بكافة المناطق في إيران.
ويأتي ذلك، في إطار الاحتجاجات التي تشهدها عدد من المدن الإيرانية، منذ أمس الجمعة؛ اعتراضًا على رفع أسعار الوقود.