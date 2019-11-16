 «العربية»: توقف شبه كامل لخدمة الإنترنت في إيران - بوابة الشروق
السبت 16 نوفمبر 2019 11:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟
النتـائـج تصويت

«العربية»: توقف شبه كامل لخدمة الإنترنت في إيران

هديل هلال
نشر فى : السبت 16 نوفمبر 2019 - 10:57 م | آخر تحديث : السبت 16 نوفمبر 2019 - 10:57 م

أفادت فضائية «العربية»، نقلًا عن مواقع إخبارية إيرانية، مساء السبت، بتوقف خدمة الإنترنت بشكل شبه كامل بكافة المناطق في إيران.

ويأتي ذلك، في إطار الاحتجاجات التي تشهدها عدد من المدن الإيرانية، منذ أمس الجمعة؛ اعتراضًا على رفع أسعار الوقود.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك